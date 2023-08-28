МИД Чехии работает на ревизией отношений с КНР из-за позиции Пекина по Тайваню и России. Об этом заявил министр иностранных дел республики Ян Липавский, передает РИА Новости.

По словам главы МИД, Китай становится «системным врагом» из-за укрепления сотрудничества с РФ. «Мы должны ясно сказать, что растущая агрессивность и самоуверенность Пекина представляют для нас угрозу и приносят риски. Речь идет непосредственно о союзе с Россией, а в будущем это может быть и попытка объединения с Тайванем силовым путем, что окажет разрушительное экономическое воздействие на Европу», — сказал Липавский.