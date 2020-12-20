В МИД Азербайджана прокомментировали последние политические решения Нидерландов

Нидерландский парламент принимает в последнее время резолюции против Азербайджана, которые не отражают правду и являются полностью необъективными.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики относительно необъективных решений, принятых парламентом Королевства Нидерландов.

Принятые 7 октября Палатой представителей парламента Нидерландов 11 резолюций по ситуации в регионе были односторонними, отражали необоснованные и предвзятые претензии и открыто выражали антиазербайджанскую и антитурецкую позицию, говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства. Также и принятая 17 декабря резолюция «Об оказании гуманитарной помощи Нагорному Карабаху» вновь искажает правду, отражает необоснованные обвинения в адрес Азербайджана и Турции.

«Мы решительно отвергаем эти резолюции нидерландского парламента и призываем Палату представителей страны отказаться от своей односторонней позиции и действовать, руководствуясь в своих решениях нормами и принципами международного права», — отмечает МИД Азербайджана.

Нидерланды, а также другие европейские страны, чьи парламенты занимают предвзятую позицию, могут способствовать миру, стабильности и процветанию в регионе, поддерживая новые рамки безопасности и сотрудничества в регионе, определенные совместным заявлением от 10 ноября, вместо разжигания враждебности, заключает министерство.

Трехстороннее заявление по Карабаху лидеров Азербайджана, России и Армении подписано 10 ноября 2020 года. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Российской Федерации Владимир Путин заявили о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00:00 по московскому времени (01:00 по Баку) 10 ноября 2020 года.