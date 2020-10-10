В МИД Армении отметили роль России в достижении соглашения по Карабаху

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян 10 октября отметил особую роль России в достижении соглашения о прекращении огня в Нагорно-Карабахской республике.

«Нам удалось восстановить режим прекращения огня благодаря привлечению сопредседателей, российскому сопредседательству, в тесной координации с другими партнерами: Францией и США. Однако ситуация нестабильна», — сказал он.

Говоря об эскалации ситуации на границе, он отметил, что Азербайджан, судя по всему, хотел проверить готовность и обороноспособность Армении за пределами Нагорного Карабаха, назвав это «крайне опасным поворотом».

9 октября в Москве состоялись переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана по поводу мирного урегулирования военного конфликта, связанного с принадлежностью территории Нагорно-Карабахской республики. Встреча длилась более 10 часов в полностью закрытом формате. Перед началом переговоров стороны воздержались даже от вступительных заявлений.

Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении прибыли в Москву за несколько часов до начала переговоров. На консультации по Нагорному Карабаху их пригласил президент России Владимир Путин.

Очередное обострение военного конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения возложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.

Армянская сторона заявляла, что Анкара оказывает Баку военную помощь. Азербайджан и Турция это отрицают. В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал Азербайджану любую необходимую помощь и призвал Армению «прекратить оккупацию» Карабаха.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией (iz.ru)