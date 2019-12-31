В международном календаре утвержден Гран-при Баку

Международная федерация бодибилдинга утвердила даты проведения Гран-при Баку. Соревнование, где будут разыграны про карты, пройдет с 30 мая по 1 июня, а местом его проведения выбран «Elektra Events Hall». Для сборной Азербайджана домашний турнир станет одним из главных стартов сезона.

Как передает azerisport.com, Гран-при включит в себя несколько категорий по бодибилдингу, классическому бодибилдингу, бикини-фитнесу, Men’s physique и Muscular Men’s physique. Учреждена и абсолютная категория среди обладателей Про-карт, которые будут набирать рейтинговые очки и бороться за право попадания на чемпионат мира. Уже сейчас можно говорить о том, что старт соберет ведущих атлетов Старого Света. Президент национальной Федерации Рауф Буняталиев отметил, что бодибилдинг Азербайджана возвращается в лоно активной международной деятельности. «Мы имеем великолепный опыт проведения больших соревнований – чемпионатов мира и Европы. К тому же мы увидели великолепный уровень спортсменов на чемпионате страны. И будет интересно потягаться в родных стенах с лучшими бодибилдерами континента», подчеркнул Буняталиев.