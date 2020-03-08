В Мексике задержали одного из лидеров крупного преступного картеля

«В ходе совместной операции был задержан Армандо Н. по прозвищу «Эль Микло» … входящий в преступную группировку «Санта-Роса-де-Лима … В 2017 году он стал одним из главных пособников Хосе Антонио Йепеса «Кувалды» (лидера группировки – ред.)», — говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.