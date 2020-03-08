В Мексике задержали одного из лидеров крупного преступного картеля

Власти Мексики задержали одного из лидеров крупной преступной группировки «Санта-Роса-де-Лима» в штате Гуанахуато, сообщила генпрокуратура штата.
«В ходе совместной операции был задержан Армандо Н. по прозвищу «Эль Микло» … входящий в преступную группировку «Санта-Роса-де-Лима … В 2017 году он стал одним из главных пособников Хосе Антонио Йепеса «Кувалды» (лидера группировки – ред.)», — говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.
По данным генпрокуратуры, задержанный является основным организатором многочисленных нападений и убийств. В свою очередь местный телеканал Televisa называет «Эль Микло» правой рукой лидера группировки.
В ходе операции власти также задержали еще трех членов организации.(РИА Новости)