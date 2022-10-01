Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обратилось к российским властям с просьбой предоставить разъяснения в связи с сообщениями о задержании гендиректора Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы связались с российскими властями и просим разъяснений», – цитирует издание представителя МАГАТЭ.

30 сентября 2022 года российские военные задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении.

Как подчеркнул президент «Энергоатома» Петр Котин, Мурашова остановил вражеский патруль по дороге от станции к Энергодару. Мужчине завязали глаза и увезли в неизвестном направлении.

Пока нет информации о месте пребывания Игоря Мурашова и его судьбе.