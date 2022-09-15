Совет управляющих в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), который состоит из представителей 35 стран-членов ООН, принял резолюцию с требованием к России прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции в Украине.

Как сообщает Reuters, об этом на закрытом заседаниизаявили дипломаты.

«Это вторая резолюция о вторжении России в Украину, принятая Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии, и их содержание очень похоже, хотя первая резолюция в марте предшествовала взятию российскими войсками под контроль Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе», — отмечает издание.

В тексте резолюции говорится о том, что правление МАГАТЭ призывает Россию «немедленно прекратить все действия против и в отношении Запорожской АЭС и любых других ядерных объектов в Украине». За утверждение резолюции проголосовали 26 стран, против — две (РФ и Китай). Еще семь представителей государств-членов ООН воздержались и не голосовали. По данным издания, «не смогли определиться» Египет, Южная Африка, Сенегал, Бурунди, Вьетнам, Индия и Пакистан.

В МАГАТЭ добавили, что они «сожалеют из-за непрекращающихся насильственных действиях Российской Федерации в отношении ядерных объектов в Украине, в том числе о продолжающемся присутствии российских сил и (российского ядерного органа) персонала Росатома на Запорожской атомной электростанции».