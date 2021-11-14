На фоне массового скопления мигрантов на белорусско-польской границе глава МИД Великобритании Элизабет Трасс призвала Евросоюз пересмотреть стратегический подход к России и заблокировать сертификацию газопровода «Северный поток — 2» . Этот газопровод «грозит подорвать европейскую безопасность, позволив России ужесточить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ, несмотря на то, что пандемия напоминает нам о важности наличия разнообразных цепочек поставок во избежание стратегической зависимости от ненадежных партнеров», — написала Трасс в статье для лондонской газеты The Telegraph, обнародованной в воскресенье, 14 ноября.

По словам Трасс, «в это критическое время» странам Европы следует углублять инвестиционные и торговые связи с теми, кто «соблюдает правила и содействует процветанию рыночной экономики». «Мы не можем и никогда не будем оказывать помощь тем, кто хочет подорвать свободу и демократию», — подчеркнула она, добавив, что на президенте России Владимире Путине лежит «очевидная ответственность за то, чтобы положить конец постыдному миграционному кризису» на границе Беларуси с Польшей.

«Северный поток-2» был достроен в сентябре, сейчас на нем идет техническая прокачка газа. Проект состоит из двух труб, протяженностью почти 1200 км каждая. Их совокупная мощность составляет 55 млрд куб. м. 8 ноября в «Газпроме» заявили, что газопровод полностью завершен и готов к запуску.