В Лондоне начали применять технологию распознавания лиц

Полиция Лондона объявила в пятницу о начале использования на улицах в целях борьбы с преступностью технологии распознавания лиц, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотленд-Ярда.

«Технология распознавания лиц будет основываться на разведданых, применяться технология будет в определенных местах в Лондоне. Это поможет бороться с тяжкими преступлениями, в том числе с насилием, использованием ножей и огнестрельного оружия, сексуальной эксплуатацией детей, а также поможет защитить тех, кто находится в уязвимом положении», — говорится в сообщении.

Полиция отмечает, что данная технология ни в коей мере не отменяет традиционной системы работы полиции.

«Эта система просто дает полицейским «подсказку», говорит, что «вон там человек, которого ты, возможно, ищешь», но решение о том, стоит ли предпринимать какие-то действия по отношению к кому-либо, всегда принимает полицейский», — подчеркивается в релизе.