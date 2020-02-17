В Ливии считают, что Запад не сможет добиться политического решения конфликта в стране

Западные страны не обладают достаточным влиянием и силой, чтобы достичь политического соглашения между противоборствующими сторонами ливийского конфликта. Такое мнение, как сообщил телеканал Al Jazeera, высказал в воскресенье глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри.

Высший государственный совет исполняет консультативную роль при международно признанном Правительстве национального согласия (ПНС) Ливии, которое возглавляет Фаиз Саррадж.

«Мы не уверены, что у стран Запада имеется достаточно сил, чтобы оказать давление на конфликтующие [в Ливии] стороны и добиться принятия политического соглашения между ними», — отметил аль-Мишри. Он добавил, что «мы [ливийцы] не доверяем международным посредникам в решении ливийского кризиса».

По убеждению аль-Мишри, «не может быть [достигнуто] никакого политического решения с [командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой] Хафтаром». Кроме того, по его словам, ПНС Ливии «не будет вести переговоров о политическом урегулировании, пока не добьется прогресса по военному направлению».(ТАСС)