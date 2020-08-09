В Ливане созвали экстренное совещание кабинета по вопросу отставок министров

Глава правительства Ливана Хасан Диаб созвал в воскресенье экстренное совещание кабинета для обсуждения ситуации, связанной с решением ряда министров подать в отставку. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Ранее в воскресенье сразу несколько руководителей ведомств, в том числе информации, экономики и окружающей среды, объявили о намерении уйти со своих постов. В частности, уже подавшая прошение об отставке министр информации Ливана Маналь Абдель Самад обусловила свое решение произошедшей катастрофой в порту Бейруте, пожелав «любимой родине как можно скорее восстановить свое благополучие». Министр также извинилась перед ливанцами за то, что на своем посту «не смогла оправдать их ожидания».

Накануне в центральной части Бейрута прошла антиправительственная демонстрация, переросшая в беспорядки. К массовым антиправительственным выступлениям призвал ранее лидер оппозиционной партии Катаиб Сами Жмайель. Протестующие, в частности, обвиняли правящую коалицию Ливана в коррупции, требовали проведения досрочных выборов и независимого расследования произошедшего 4 августа в бейрутском порту взрыва. (ТАСС)