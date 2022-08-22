В литовский порт Клайпеда прибыл флагман 22-го экспедиционного корпуса морской пехоты США, десантный корабль USS Kearsarge класса Wasp. Об этом сообщает Bulgarian Military со ссылкой на посольство США в Вильнюсе.

Корабль имеет на борту штурмовики AV-8B Harrier II, истребители F-35B Lightning II, конвертопланы MV-22B Osprey, тяжелые и штурмовые вертолеты, а также противовоздушные и противокорабельные ракеты, пушки, пулеметы и около 1,5 тыс морских пехотинцев, которые могут использовать для высадки десантные катера, в том числе на воздушной подушке.

«Мы здесь, чтобы продемонстрировать единство и солидарность с Литвой и другими союзниками по НАТО», — цитирует издание посольство.

В 22-м экспедиционном корпусе морской пехоты заявили, что у моряков будет возможность посетить исторический город Клайпеду, что «укрепит связи между Соединенными Штатами и странами, которые называют Балтийское море своим домом».

USS Kearsarge имеет длину в 257,3 м, ширину — 60,1 м и осадку — 10,5 м. Экипаж составляет более 2 тысяч человек.