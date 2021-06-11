Суд Риги избрал меру пресечения латвийскому депутату Янису Адамсонсу, подозреваемому в шпионаже в пользу России, выдав санкцию на его арест. Об этом сообщает Delfi.lv.

Заседание суда длилось около двух часов. Депутат Сейма был конвоирован в зале суда и покинул его в сопровождении трех сотрудников Службы госбезопасности.

Янис Адамсонс от комментариев отказался.

Депутат Адамсонс имеет право обжаловать это решение в Рижском окружном суде.

Латвийского депутата подозревают в том, что он в течение последних четырех лет передавал России различную информацию. По неподтвержденным данным, Адамсонс передавал россиянам различные поправки к законам, информацию об армейских закупках и бюджете, а также предоставил информацию о позиции Балтийской Ассамблеи по «Северному потоку-2».