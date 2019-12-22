В Лас-Вегасе пять человек погибли при пожаре в мотеле

Не менее пяти человек погибли и 13 пострадали в результате пожара в мотеле Alpine Motel Apartments в Лас-Вегасе, сообщается в Twitter пожарной службы.

Пожар разгорелся ночью в трехэтажном здании мотеля, прибывшие на место инцидента пожарные обнаружили «людей, свисающих из окон второго этажа», несколько человек выпрыгнули из здания.

Первоначально сообщалось о четырех погибших и семи пострадавших, пятеро из которых находились в критическом состоянии. Позднее число жертв возросло до пяти. Никто из пожарных не пострадал.

Было начато расследование, чтобы установить причины возгорания.

| 2019-12-21T23:23:26+00:00 22 декабря 2019, 04:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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