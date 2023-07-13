Генпрокуратура распространила информацию о подрыве на мине пчеловода в Кяльбаджаре.

Как передает #, по факту возбуждено уголовное дело.

«В ответ на запрос, поступивший в пресс-службу Генеральной прокуратуры, сообщается, что около 20 часов 13 июля в прокуратуре Кяльбаджарского района возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса по факту получения Алиевым Сахибом Иса оглу 1964 года рождения травмы ноги в результате подрыва на мине в селе Сеидляр Кяльбаджарского района, начато расследование»,-отмечается в сообщении.