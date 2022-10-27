Россия готова обеспечивать свои интересы за столом переговоров с Украиной, но этого не желает Киев.

Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передают российские государственные СМИ.

По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин не передавал лидеру Украины Владимиру Зеленскому специального послания о возможном диалоге между Москвой и Киевом через президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

«Наш коллега из африканского государства изъявил желание, сказал, что у него будут контакты, и что он позицию Путина донесет до украинской стороны. Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло», — ответил представитель Кремля.

Путин информировал президента Гвинеи-Бисау о том, как проходили переговоры РФ и Украины, от которых Киев впоследствии отказался. По словам Пескова, он подчеркнул, что Украина отказалась от переговоров по указу США.

Песков также сообщил, что не располагает информацией, осуществляет ли российское судно, зафиксированное в экономической зоне Швеции, свое расследование ЧП с Nord Stream.