В Кремле ответили на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Россия — единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Сирии на законных основаниях, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1«.
Так представитель Кремля прокомментировал заявление турецкого лидера Рейджепа Эрдогана, который накануне призвал президента Владимира Путина оставить Анкару «один на один» с сирийскими властями.
Песков отметил, что Россия действует в регионе по просьбе легитимного сирийского руководства.
«Все остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречиях нормам и принципам международного права», — сказал он.
Также пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что сирийские военные борются с террористами, которых Турция обязалась деактивировать в рамках сочинских договоренностей.(РИА Новости)
| 2020-03-01T19:16:53+00:00 1 марта 2020, 20:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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