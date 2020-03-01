В Кремле ответили на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Россия — единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Сирии на законных основаниях, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1«.
Так представитель Кремля прокомментировал заявление турецкого лидера Рейджепа Эрдогана, который накануне призвал президента Владимира Путина оставить Анкару «один на один» с сирийскими властями.
Песков отметил, что Россия действует в регионе по просьбе легитимного сирийского руководства.
«Все остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречиях нормам и принципам международного права», — сказал он.
Также пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что сирийские военные борются с террористами, которых Турция обязалась деактивировать в рамках сочинских договоренностей.(РИА Новости)