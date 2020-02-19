В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии худшим сценарием

«Если речь идет об операции против террористических группировок в Идлибе, то это будут действия в русле сочинских договоренностей, ибо нейтрализация этих террористических группировок, обладающих сейчас достаточно мощной инфраструктурой вооружений, оборудования и амуниции, — это обязанность именно турецкой стороны», — пояснил пресс-секретарь российского лидера.