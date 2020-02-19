В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии худшим сценарием

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием, если лидер Турции Тайип Эрдоган начнет военную операцию на территории Сирии против сирийской армии.
«Давайте пока не будем исходить из худших сценариев», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Россия предполагает реагировать в ситуации, если Эрдоган начнет военную операцию на территории Сирии.
«Если речь идет об операции против террористических группировок в Идлибе, то это будут действия в русле сочинских договоренностей, ибо нейтрализация этих террористических группировок, обладающих сейчас достаточно мощной инфраструктурой вооружений, оборудования и амуниции, — это обязанность именно турецкой стороны», — пояснил пресс-секретарь российского лидера.
«Если речь идет об операциях в отношении легитимных властей Сирийской Республики, вооруженных сил Сирийской Арабской Республики, то это худший вариант развития событий», — добавил Песков.(РИА Новости)