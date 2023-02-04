Председатель комитета по надзору Палаты представителей, член палаты представителей Джеймс Комер заявил, что он обеспокоен из-за отсутствия информации о том, что находится в летящем над США китайском аэростате, он считает, что в нем может быть биологическое оружие. Такое предположение он сделал в эфире Fox News, передает издание Mediaite.

По его мнению, инцидент с китайским зондом станет еще одним примером слабости администрации президента США Джо Байдена. Конгрессмен считает, что таким образом Пекин играет в игры с Вашингтоном, и аэростату ни в коем случае нельзя было позволить прилететь к США.

«Меня беспокоит то, что федеральное правительство явно не знает, что находится в этом аэростате. Это биологическое оружие, оружие в этом аэростате? Этот зонд взлетел из Ухани? (город в Китае, в котором была зафиксирована первая вспышка COVID-19) Мы ничего не знаем о нем. Но тот факт, что этот аэростат медленно двигался в Соединенные Штаты в течение нескольких дней, и администрация никого не предупредила…, я думаю, это может вызывать беспокойство», — цитирует слова Комера издание.

Он также указал на то, что китайский аэростат не был сбит по прилету к территории США.

Решение не сбивать зонд ранее раскритиковали противники американского президента.

3 февраля Пентагон сообщил, что над северо-западом США заметили «разведывательный воздушный шар Китая». О ситуации был проинформирован президент Джо Байден, был также направлен официальный запрос властям КНР.

Позже в МИД КНР заявили, что замеченный над США аэростат действительно прилетел из Китая. Дипломаты отметили, что это гражданский аппарат для научных исследований, который оказался над территорией США в связи с отклонением от маршрута из-за ветра. (gazeta.ru)