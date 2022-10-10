Американские законодатели намерены во вторник внести на рассмотрение обеих палат Конгресса США законопроект, предполагающий приостановку поставок американских вооружений Саудовской Аравии на фоне решения Эр-Рияда сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+. Об этом авторы инициативы, сенатор Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут) и конгрессмен Ро Ханна (демократ от штата Калифорния), написали в воскресенье в совместной статье в газете Politico.

«На этой неделе Саудовская Аравия сговорилась с Россией и приняла на встрече ОПЕК+ решение сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, тем самым подняв цену на газ в пользу России», — считают американские законодатели. «Решение Саудовской Аравии стало недвусмысленным ударом по США, но у США тоже есть способ ответить на это: они могут оперативно поставить на паузу масштабную передачу американских военных технологий в руки Саудовской Аравии, которой они так нужны», — заявили авторы статьи.

«Поэтому мы предложим во вторник законопроект в Сенате и в Палате представителей, который будет предполагать немедленную приостановку всех поставок вооружения Саудовской Аравии», — сообщили законодатели. Они отметили, что подобные законопроекты, касающиеся военного сотрудничества США с Саудовской Аравией, ранее уже вносили в Конгресс по другим поводам, но они ни разу не прошли. Однако сейчас, убеждены авторы инициативы, решение Саудовской Аравии вызвало такое возмущение среди как демократов, так и республиканцев, что у законопроекта, по их мнению, есть все шансы на успех.

В четверг конгрессмены-демократы представили другой законопроект, обязывающий администрацию США вывести американские войска и системы вооружений с территории Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии из-за их решения сократить добычу нефти. Законопроект также предусматривает переброску военной техники и оборонительных систем США в другие регионы Ближнего Востока с целью «обеспечения безопасности американских военнослужащих в других странах».