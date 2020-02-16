В Китае сообщили о прогрессе в борьбе с коронавирусом

Представитель Национальной комиссии по здравоохранению Китая Ми Фэн заявил, что меры по предотвращению распространения коронавируса начали действовать, передает Reuters.

Ми Фэн отметил, что увеличение объема медицинской помощи и профилактических мер в провинции Хубэй, где произошла вспышка вируса, способствует минимизации случаев, когда заболевание у пациентов достигает серьезной стадии.

Так, по словам представителя, доля тяжелобольных коронавирусом в стране за несколько недель сократилась с 16% до 7,2% от общего числа зараженных.

Кроме того, власти отмечают снижение роста числа новых случаев заражения в провинции. (gazeta.ru)

| 2020-02-16T15:48:02+00:00 16 февраля 2020, 17:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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