В Китае сообщили о прогрессе в борьбе с коронавирусом

Представитель Национальной комиссии по здравоохранению Китая Ми Фэн заявил, что меры по предотвращению распространения коронавируса начали действовать, передает Reuters.

Ми Фэн отметил, что увеличение объема медицинской помощи и профилактических мер в провинции Хубэй, где произошла вспышка вируса, способствует минимизации случаев, когда заболевание у пациентов достигает серьезной стадии.

Так, по словам представителя, доля тяжелобольных коронавирусом в стране за несколько недель сократилась с 16% до 7,2% от общего числа зараженных.

Кроме того, власти отмечают снижение роста числа новых случаев заражения в провинции. (gazeta.ru)