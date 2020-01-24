В Китае пневмонией нового типа заболели уже 900 человек

Число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло 900. В Пекине диагноз подтвержден у 36 человек, сообщает информационный портал «Ванъи», ведущий круглосуточный мониторинг ситуации с распространением вируса.

Ранее сообщалось о 877 инфицированных. К настоящему времени умерли 26 человек. В настоящее время во всех регионах страны, за исключением Тибетского автономного района, диагностированы случаи заболевания. Для контроля над распространением заболевания транспортное сообщение приостановлено в 13 городах КНР.

В связи с распространением вируса высший уровень реагирования объявлен в Пекине (население около 22 млн человек), Шанхае (число жителей превышает 24 млн), а также во всей провинции Хубэй (население около 59,2 млн человек), где находится город Ухань, в котором произошла вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.(ТАСС)

| 2020-01-24T21:41:00+00:00 25 января 2020, 00:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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