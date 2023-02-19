Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И назвал действия Вашингтона в ситуации с китайским аэростатом «злоупотреблением силы», по его мнению, такое поведение «немыслимо и близко к истерии». Об этом он заявил, отвечая на вопросы после выступления на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности.

«Все уделяют пристальное внимание недавнему так называемому инциденту с аэростатом в китайско-американских отношениях», — приводит его слова в воскресенье информационное агентство Цайлянь. Как отметил Ван И, Китай уже сообщал американской стороне, что это гражданский аэростат, имеющий ограниченные возможности управления, который под воздействием ветров отклонился от запланированного маршрута и вошел в воздушное пространство США. Он также подчеркнул, что Китай требовал от американской стороны надлежащим образом урегулировать этот вопрос с КНР рациональным, спокойным и профессиональным образом.

Однако, продолжил глава канцелярии, Вашингтон проигнорировал эти факты и направил истребители, чтобы сбить «не представляющий угрозы аэростат». «Такое поведение немыслимо и близко к истерии. Это стопроцентное злоупотребление силой, явное нарушение общепринятых правил и соответствующих международных конвенций», — отметил он. «Мы требуем, чтобы США проявили искренность и исправили свои ошибки, трезво оценили и устранили вред, который нанес этот инцидент китайско-американским отношениям», — подчеркнул Ван И. (ТАСС)

