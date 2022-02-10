Сегодня в азербайджанский прокат выходят фильмы, которые киноманы всего мира ждали с особым интересом. # предлагает обзор популярных новинок, которые можно посмотреть в сети кинотеатров «CinemaPlus».

Криминальный детектив Кеннета Брана «Смерть на Ниле» по мотивам одноименной книги Агаты Кристи о приключениях Пуаро. Бюджет фильма составляет 7 920 000 долларов. Эксперты прочат картине второе место по итогам уик-энда. Сюжет основан на расследовании Эркюля Пуаро, предпринятом после событий картины «Убийство в Восточном экспрессе». Отдых бельгийского сыщика в Египте на борту гламурного речного парохода превращается в поиски убийцы, когда трагически обрывается идиллический медовый месяц идеальной пары. Несмотря на то, что фильм был в списке самых ожидаемых новинок, некоторые кинокритики посчитали, что картина «Смерть на Ниле» получилась «слишком длинным, наигранным и натянутым развлечением, лишенным какого-либо чувства места». «Смерть на Ниле» — это слишком медленная прогулка по реке, чтобы сделать тайну захватывающей, независимо от того, какие актеры выстраиваются в очередь в качестве подозреваемых», — написал Лео Брэди, обозреватель портала AMovieGuy.com.

А вот в Кувейте фильм так вообще запретили к показу. К такому решению власти страны пришли по той причине, что в картине снялась актриса Галь Гадот, которая служила в армии Израиля.

Еще один долгожданный фильм, который бакинцы смогут оценить начиная с этого дня — приключенческий боевик «Анчартед: на картах не значится», снятый по мотивам видеоигры Uncharted. Выход картины фанаты ждали давно: еще в 2008 году появилась информация, что экранизация находится в разработке. Когда производство фильма уже началось, из-за пандемии коронавируса пришлось откладывать съемки, а затем и премьеру картины. Главный злодей фильма – Сантьяго Монкада (Антонио Бандерас), который хочет первым добраться до сокровищ. В фильме много шуток, отсылок и эпичных сценан сражений. Отдельное визуальное удовольствие – фоны для съемок: это и типичные туристические пейзажи Испании, и красивая природа Филиппин.

Любителей комедийного кино порадует выход на экраны фильма «Первый встречный» с Дженнифер Лопес в главной роли. По сюжету, популярная певица перед свадьбой узнает, что ее жених-рокер частенько изменял ей. В полной растерянности прямо во время выступления она просит первого попавшегося на глаза мужчину, учителя математики, жениться на ней.

В интервью журналистам Джей Ло призналась, что у нее много общего с героиней фильма:

«Она записывает музыку, у нее есть собственный бизнес, бренд, она прожила жизнь на виду у публики, у нее были взлеты и падения в отношениях — все мне знакомо, и я хотела, чтобы это было в фильме. Так что это был хороший небольшой мета-опыт», — сказала она.

И завершает топ самых долгожданных киноновинок анимационный фильм «Стражи Терракоты» от китайских режиссеров Дин Лян и Линь Юнчан. Стражи волшебной Терракоты и магические существа Ониксы на протяжении многих столетий ведут войны друг с другом в подземном царстве. Молодой человек Магнус мечтает стать терракотовым воином, но для этого ему необходимо поймать одного из Ониксов. Магнус отправляется на поиски таинственного создания и встречает молодую девушку Джейд, которая также ищет Оникса. Герои влюбляются и объединяются, чтобы узнать настоящую причину вторжения монстров.