В киевском аэропорту пройдет церемония прощания с жертвами крушения Boeing

19 января в международном аэропорту «Борисполь» состоится церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране, сообщили в пресс-службе офиса президента Украины.

Борт с телами погибших украинцев прибудет в аэропорт утром в воскресенье. Церемония прощания начнется примерно в 11:00 по местному времени (12:00 мск).

8 января Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение  после вылета из аэропорта Тегерана. В Иране признались, что сбили самолет по ошибке, поскольку приняли его за крылатую ракету. Жертвами авиакатастрофы стали 176 пассажиров —  граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

В Иране заявляют, что готовы понести полное наказание за трагедию. Первые подозреваемые по этому делу уже арестованы (aif.ru)

| 2020-01-19T01:42:58+00:00 19 января 2020, 06:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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