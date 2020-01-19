В киевском аэропорту пройдет церемония прощания с жертвами крушения Boeing

19 января в международном аэропорту «Борисполь» состоится церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране, сообщили в пресс-службе офиса президента Украины.

Борт с телами погибших украинцев прибудет в аэропорт утром в воскресенье. Церемония прощания начнется примерно в 11:00 по местному времени (12:00 мск).

8 января Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. В Иране признались, что сбили самолет по ошибке, поскольку приняли его за крылатую ракету. Жертвами авиакатастрофы стали 176 пассажиров — граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций семьям погибших.

В Иране заявляют, что готовы понести полное наказание за трагедию. Первые подозреваемые по этому делу уже арестованы (aif.ru)