Президент Литовской Республики Гитанас Науседа прибыл в среду с необъявленным визитом в Киев. Как сообщает пресс-служба литовского президента, он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и примет участие в мероприятиях по случаю 27-й годовщины принятия Конституции Украины.

«Президент Литвы обсудит с президентом Украины повестку дня саммита НАТО в Вильнюсе в июле, а также вопросы переговоров Украины о членстве в Европейском Союзе, помощи Литвы и Европейского Союза Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Науседа прибыл в Киев из Гааги, где перед этим на встрече глав семи государств обсудил дальнейшую поддержку Украины. Из Киева президент Литвы отправится в Брюссель, где в четверг начинается заседание Совета европейских лидеров. (УНИАН)