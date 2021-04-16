В Казахстане разбился истребитель

Истребитель СУ30-СМ потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочных полетов в Казахстане, экипаж катапультировался.

Как передает РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе минобороны республики.

По словам представителя пресс-службы минобороны, истребитель СУ30-СМ потерпел крушение при заходе на посадку во время проведения учебно-тренировочных полетов на авиационном центре в Балхаше (Карагандинская область).

«Экипаж катапультировался, находится под наблюдением медиков», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, к месту происшествия направлена специальная комиссия.