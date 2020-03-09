В катастрофе Boeing 737 MAX в Эфиопии обвинили производителя

Комиссия по расследованию авиакатастрофы Boeing 737 Max в Эфиопии объявила в понедельник, 9 марта, что на потерпевшем крушение самолете эфиопских авиалиний было дефектное бортовое программное обеспечение. Кроме того, авиаконцерн недостаточно подготовил пилотов. Данные расследования были оглашены накануне годовщины крушения самолета эфиопских авиалиний.

Boeing 737 Max потерпел крушение через шесть минут после взлета в аэропорту Найорби 10 марта 2019 года. Погибли все 157 человек, которые были на борту. Это была вторая катастрофа самолета данной модели после крушения в Индонезии в октябре 2018 года лайнера авиакомпании Lion Air. (gazeta.ru)