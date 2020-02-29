В Катаре зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в субботу в Катаре. Об этом сообщило Катарское информационное агентство со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По его данным, коронавирус обнаружен у 36-летнего подданного Катара, который недавно вернулся в страну в числе эвакуированных из Ирана.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

На сегодняшний день случаи заболевания коронавирусом выявлены уже в более чем 50 странах.

| 2020-02-29T17:27:55+00:00 29 февраля 2020, 17:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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