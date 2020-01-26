В Канаде выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа

Первый случай заражения новым типом коронавируса был выявлен в Канаде. Об этом сообщает телеканал CBC, ссылаясь на представителей минздрава канадской провинции Онтарио.

Согласно их данным, инфицированный 50-летний мужчина прилетел в Торонто из китайского города Ухань 22 января.

Как стало известно, позднее ему стало плохо плохо, после чего его госпитализировали.

По имеющейся информации, у пациента зафиксировано заражение новым типом коронавируса.

Отмечается, что у него наблюдается стабильное состояние. В данный момент он находится в изоляторе.

31 декабря 2019 года власти Китая уведомили о вспышке неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.

По последним данным, жертвами коронавируса в Китае стали 54 человек.(Газета.Ru)