В Кабуле в результате стрельбы погибли 23 человека

Боевики движения «Талибан» организовали вооруженное нападение на участников церемонии поминовения в Кабуле, сообщает Агентство Анадолу.
Церемония была организована по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в столичном районе Мусалла.
В рядах участников церемонии находились известные политические деятели страны, в том числе, премьер-министр Абдулла Абдулла и один из лидеров народности хазарейцев Мухаммед Мухаккик.
Нападение произошло во время выступления главы афганского Высшего совета мира Мохаммеда Карима Халили.
После нападения началась перестрелка.
В результате погибли 23 человека, еще 33 — пострадали.
Источник отметил, что данные не окончательные, количество погибших и пострадавших может возрасти.
Представитель премьер-министра Муджибурахман Рахими сообщил, что Абдулла при нападении не пострадал.