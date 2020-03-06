В Кабуле в результате стрельбы погибли 23 человека

Боевики движения «Талибан» организовали вооруженное нападение на участников церемонии поминовения в Кабуле, сообщает Агентство Анадолу.

Церемония была организована по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в столичном районе Мусалла.

В рядах участников церемонии находились известные политические деятели страны, в том числе, премьер-министр Абдулла Абдулла и один из лидеров народности хазарейцев Мухаммед Мухаккик.

Нападение произошло во время выступления главы афганского Высшего совета мира Мохаммеда Карима Халили.

После нападения началась перестрелка.

В результате погибли 23 человека, еще 33 — пострадали.

Источник отметил, что данные не окончательные, количество погибших и пострадавших может возрасти.

Представитель премьер-министра Муджибурахман Рахими сообщил, что Абдулла при нападении не пострадал.