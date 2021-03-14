В Израиле завершились испытания высокоточного минометного снаряда

Министерство обороны Израиля проинформировало в воскресенье об успешном завершении серии испытаний нового высокоточного минометного боеприпаса Iron Sting.

«Сегодня Управление исследований и разработок Министерства обороны Израиля представило высокоточный минометный боеприпас Iron Sting с лазерным наведением и спутниковой навигацией GPS. Испытания 120-миллиметрового снаряда были недавно завершены на одном из полигонов на юге Израиля. Это позволяет начать серийное производство с дальнейшей поставкой снарядов в Армию обороны Израиля», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Минобороны еврейского государства.

В документе указывается, что Iron Sting «разработан для точного поражения целей как на открытой местности, так и в городских условиях». В Минобороны отметили, что высокая точность боеприпаса «снижает вероятность сопутствующего ущерба и жертв среди мирного населения», что «произведет революцию в наземной войне и обеспечит батальоны органичной, точной и эффективной огневой мощью». (ТАСС)