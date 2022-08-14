Полиция Израиля задержала подозреваемого в стрельбе по автобусу у Стены Плача в Иерусалиме. Им оказался житель Восточного Иерусалима, 26-летний гражданин страны Амир Сидави. Он сдался сам, пишет The Time of Israel.

По данным израильской службы медпомощи «Маген Давид Адом» (MDA), в результате обстрела были ранены 8 человек, в том числе беременная женщина. Ей пришлось сделать кесарево сечение после госпитализации в больницу Шаарей Цедек. Двое пострадавших — мужчины 30-ти и 45-ти лет — находятся в тяжелом состоянии. Четверо раненых оказались членами одной семьи — они приехали в Израиль из США.

По словам водителя Даниэля Каниевского, во время нападения автобус был заполнен людьми. «Мы открыли пандус для кого-то на инвалидной коляске, а потом началась стрельба. Все повалились на пол, крича. Я пытался уехать, но автобус не мог двигаться с открытым пандусом», — рассказал он.

Подозреваемый в стрельбе сначала скрылся с места преступления, но затем доехал на такси до полицейского участка, где сдался, предъявив оружие. Утверждается, что ранее на учете в органах безопасности он не состоял. По некоторым данным, у стрелка был сообщник.

Власти рассматривают инцидент как теракт. Премьер-министр Израиля Яир Лапид пообещал, что террористы «заплатят за любой вред гражданскому населению», а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Похожее заявление опубликовал и министр обороны страны Бени Ганц. (moscowtimes.ru)