Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что власти заморозили в стране активы включенных в санкционные списки ЕС российских предпринимателей на более чем €800 млн. Об этом он сообщил во вторник в нижней палате итальянского парламента после выступления президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи.

«В Италии мы заморозили активы российских олигархов на €800 млн, — указал он. — С самого начала мы предлагали финансовую и гуманитарную помощь и вместе с нашими европейскими партнерами отвечали на просьбы украинского правительства о помощи <…> Мы готовы сделать еще больше».

В начале марта министр иностранных дел республики Луиджи Ди Майо объявил, что Италия приступила к процедуре конфискации «имущества российских олигархов».

Ранее итальянские власти арестовали яхту Андрея Мельниченко, недвижимость российских предпринимателей Алишера Усманова и Алексея Мордашова, телеведущего Владимира Соловьева и бывшего председателя совета директоров Альфа-банка Петра Авена, конфисковали яхты Мордашова и Геннадия Тимченко, а также виллу в Тоскане бывшего депутата Госдумы Олега Савченко. (ТАСС)