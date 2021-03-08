В Италии задержали алжирца, помогавшего террористам в нападении в Париже

Кроме того, алжирец обвиняется в участии в террористической группировке, близкой к «Исламскому государству» и действовавшей на территории Франции и Бельгии. Связь с ИГ он поддерживал через своих братьев и других членов ячейки, обещая предоставить поддельные документы и поддержать конкретные действия.