В Италии задержали алжирца, помогавшего террористам в нападении в Париже

Итальянская полиция задержала в городе Бари гражданина Алжира по обвинению в участии в исламистской группировке и помощи террористам, устроившим серию нападений в Париже в ноябре 2015 года.
Согласно заявлению, следователи установили его прямую роль в их поддержке: 36-летний мужчина предоставлял поддельные документы исполнителям терактов.
Кроме того, алжирец обвиняется в участии в террористической группировке, близкой к «Исламскому государству» и действовавшей на территории Франции и Бельгии. Связь с ИГ он поддерживал через своих братьев и других членов ячейки, обещая предоставить поддельные документы и поддержать конкретные действия.