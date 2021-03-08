В Италии задержали алжирца, помогавшего террористам в нападении в Париже

Итальянская полиция задержала в городе Бари гражданина Алжира по обвинению в участии в исламистской группировке и помощи террористам, устроившим серию нападений в Париже в ноябре 2015 года.
Согласно заявлению, следователи установили его прямую роль в их поддержке: 36-летний мужчина предоставлял поддельные документы исполнителям терактов.
Кроме того, алжирец обвиняется в участии в террористической группировке, близкой к «Исламскому государству» и действовавшей на территории Франции и Бельгии. Связь с ИГ он поддерживал через своих братьев и других членов ячейки, обещая предоставить поддельные документы и поддержать конкретные действия.
| 2021-03-08T14:13:25+04:00 8 марта 2021, 15:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss