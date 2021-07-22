Правительство Италии продлило режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса до конца 2021 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения республики Роберто Сперанца.

«Первое — мы продлеваем режим ЧС до 31 декабря этого года», — заявил Сперанца на специальной пресс-конференции после опубликования правительственного декрета о новых мерах борьбы с эпидемией коронавируса.

В рамках этого декрета вводится система Covid-сертификатов, предназначенных для посещения ресторанов, баров и других заведений общепита в закрытых помещениях, а также музеев, кинотеатров, спортзалов, бассейнов и всего спектра культурных мероприятий.

С начала пандемии коронавируса в Италии в четвертый раз продлевается режим ЧС, впервые он был введен 31 января 2020 года. Кроме ограничений на посещение публичных мест, этот режим позволяет правительству Италии принимать ключевые решения по борьбе с коронавирусом без одобрения парламента страны.