Число случаев инфицирования коронавирусом в Италии за последние сутки составило 78 313, что стало новым максимумом в стране с начала пандемии.

Как передает ТАСС, из распространенных данных министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа было проведено более 1 млн тестов.

За последние сутки от осложнений умерли 202 человек, всего в стране зафиксировано 136 955 летальных исходов. Общее число инфицированных в стране составляет более 5,7 млн, вылечились свыше 5 млн человек.

Специалисты предупреждают, что в ближайшие дни число случаев заражения за сутки в стране может составить около 100 тыс.