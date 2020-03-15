В Италии обнаружен один из древнейших в мире мечей

В музее при монастыре на Сан-Лаззаро-дельи-Армени, небольшом острове у Венецианской лагуны, обнаружен 5000-летний меч, передает ARTnet.

В 2017 году итальянская студентка посетила данный музей, где увидела меч, которому ученые ошибочно давали не больше несколько сотен лет.

Однако девушка, которая в то время получала докторскую степень по археологии, обнаружила сходство с тем оружием, что она изучала для своей магистерской диссертации.

Речь идет об оружии начала бронзового века, когда мечи были впервые изобретены.

После более чем двухлетнего анализа выяснилось, что девушка была права: эксперты установили возраст артефакта — более 5000 лет. Таким образом, меч стал одним из старейших известных оружий в мире. (gazeta.ru)