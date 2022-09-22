Соцсеть Instagram и мессенджер WhatsApp перестали работать на территории Ирана. Об этом со ссылкой на издание Fars сообщает агентство ТАСС.

Отмечается, что проблемы с доступом к перечисленным сервисам в Иране наблюдаются с вечера 21 сентября. Главной причиной блокировки сервисов, по данным Fars, власти Ирана называют «действия оппозиционных элементов, подрывающие основы национальной безопасности» в рамках Instagram и WhatsApp.

Информации о возобновлении работы американских сервисов в стране пока нет.

В Иране уже несколько дней продолжаются масштабные протестные акции, начавшиеся в стране после смерти 22-летней Махсы Амини. По официальной версии девушка погибла в отделе полиции после того, как ее 16 сентября задержали за неправильное ношение платка. Местное население считает, что Амини была до смерти избита представителями правоохранительных органов.