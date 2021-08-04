Восемь человек погибли, еще двое пропали без вести в результате сильнейших наводнений в трех провинциях Ирана, заявил в среду официальный представитель Общества Красного Полумесяца Ирана Мохаммад Хасан Кусийан.

«На сегодняшний день сотрудники Красного Полумесяца в провинциях Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан, Тегеран, Зенджан, Семнан, Казвин, Курдистан, Керман, Мазандаран и Хормозган выполняли спасательные работы в результате наводнений… К сожалению, погибли восемь человек, шесть из которых — в провинции Казвин, один — в провинции Западный Азербайджан и еще один — в Савадкухе», — приводит агентство ISNA слова Кусийана.