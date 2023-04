В Иране в 2022 году казнили 582 человека, это на 333 смертных приговора больше, чем в 2021 году. Об этом говорится в опубликованном ранее в этом месяце совместном отчёте организаций Iran Human Rights и Together Against the Death Penalty.

При этом, как подчеркнули авторы документа, 511 человек были казнены без публичного оглашения приговоров, и только о 71 смертном приговоре власти Ирана сообщили официально. Также правозащитники сообщили о казни по крайней мере 16 женщин и трёх несовершеннолетних.

Не менее 288 казней (49 процентов от общего числа казней) были связаны с обвинениями в убийстве, что является самым высоким показателем за 15 лет. В то же время по меньшей мере 256 казней (44 процента от общего числа казней) были совершены по делам о наркотиках, по сравнению с 126 казнями по аналогичным делам в 2021 году. Причём только три из 256 казней по делам о наркотиках были оглашены публично.

Также авторы отчёта сообщили о 15 смертных приговорах, вынесенных по обвинению в «ведении войны против Бога». По этому обвинению, как уточняют правозащитники, были казнены два участника иранских протестов и один курдский политзаключённый. (azattyk.org)