В Иране в 2023 году власти казнили 209 человек. Об этом сообщила представитель Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани во время брифинга, передает Reuters.

«Глава ООН по правам человека Фолькер Турк сегодня выразил тревогу по поводу пугающе большого числа казней в Иране в этом году», — сказала Шамдасани в ходе брифинга с журналистами в Женеве.

Она отметила, что в среднем в Иране еженедельно казнили более 10 человек. Большинство приговоров были вынесены за преступления, связанные с наркотиками.

На днях в Иране двух человек приговорили и казнили за богохульство. По данным судебного сайта Mizan, казнь Юсефа Мехрдада и Садроллы Фазели Заре была осуществлена за преступления, включая богохульство, оскорбление религии, пророка и других святынь. (gazeta.ru)