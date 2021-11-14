Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано на юге Ирана.

Как передает Report, об этом отмечается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По его информации, эпицентр подземных толчков располагался в 59 км к северо-западу от иранского портового города Бендер-Аббас, в котором проживают около 352 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Спустя некоторое время произошло еще одно землетрясение, магнитудой 6,3.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Подземные толчки ощущали и в Объединенных Арабских Эмиратах.