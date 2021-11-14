Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано на юге Ирана.
Как передает Report, об этом отмечается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
По его информации, эпицентр подземных толчков располагался в 59 км к северо-западу от иранского портового города Бендер-Аббас, в котором проживают около 352 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Спустя некоторое время произошло еще одно землетрясение, магнитудой 6,3.
Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Подземные толчки ощущали и в Объединенных Арабских Эмиратах.