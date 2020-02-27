В Иране председатель парламентского комитета заразился коронавирусом

Председатель комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтаба Зоннур заразился новым типом коронавируса. Об этом он сказал лично в своем видеообращении.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на информагентство «Фарс», Зоннур сказал, что результаты его анализов оказались положительными.

Он сообщил, что в настоящее время находится на карантине, и нет никакого повода для беспокойства.

Отметим, что ранее новым типом коронавируса заразился заместитель министра здравоохранения Ирана и секретарь комитета по борьбе с коронавирусом Ирадж Харирчи.

Минздрав Ирана подтвердил 139 случаев заражения коронавирусом и 19 случаев с летальным исходом.