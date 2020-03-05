В Иране победителю «Берлинале» Расулофу предписали явиться в тюрьму

Власти Ирана прислали лауреату Берлинского кинофестиваля режиссеру Мохаммаду Расулофу уведомление о необходимости отбыть тюремное заключение. Об этом сообщил адвокат режиссера Насер Зарафшан в интервью агентству AP в четверг, 5 марта.

В июле 2019 года Расулоф был приговорен в Иране к одному году лишения свободы. Он был признан виновным в распространении пропаганды против государственной системы Ирана посредством его фильмов. Недовольство иранских властей вызвали, в частности, картины «Прощай», «Рукописи не горят» и «Неподкупный». Режиссер хотел обжаловать приговор, но жалобу не приняли. По словам адвоката, Расулоф намерен предпринять новую попытку обжаловать приговор.

29 февраля 2020 года Мохаммаду Расулофу был присужден главный приз Берлинского кинофестиваля «Берлинале» за фильм «Зла не существует» о смертной казни. Поскольку режиссеру запрещено выезжать за пределы Ирана, он не смог получить «Золотого медведя» лично. (DW)