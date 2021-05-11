В Иране началась регистрация кандидатов в президенты

Прием заявок от желающих зарегистрироваться в качестве кандидата на предстоящих — тринадцатых по счету — президентских выборах начался во вторник в Иране. Как сообщает телеканал Press TV, тем самым в Исламской Республике дан старт выборному процессу, который завершится с окончанием подсчета голосов.

Желающие подать заявку для внесения в список кандидатов должны в срок до субботы, 15 мая, явиться в штаб-квартиру МВД и предоставить необходимые документы. По закону их кандидатуры должны быть одобрены Советом стражей конституции Ирана в течение 5-10 дней. Допущенные советом к участию в выборах кандидаты будут объявлены 26-27 мая.

С 28 мая кандидатам разрешается вести предвыборную агитацию, которая продлится до 16 июня. 17 июня и в день выборов, 18 июня, агитация будет запрещена. Все публичные мероприятия в ходе предвыборной кампании в этом году должны проходить с учетом санитарных требований, принятых в связи с эпидемией коронавируса.

Президентские выборы в Иране запланированы на 18 июня. Нынешний президент Хасан Роухани не может участвовать в избирательной кампании, поскольку занимает свой пост второй срок подряд. В день голосования также будут избираться члены Совета экспертов и городских советов по всей стране. (ТАСС)