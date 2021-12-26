Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) смоделировали на учениях удар по израильскому атомному реактору, расположенному рядом с городом Димона в пустыне Негев. Об этом в воскресенье сообщило иранское информационное агентство Fars.

По его данным , ВВС КСИР «смоделировали атаку на [израильский] ядерный реактор Димона в ходе военных учений «Великий пророк — 17″, состоявшихся на юге страны». Как указывает агентство, «модель реактора была поражена 16 баллистическими ракетами и пятью беспилотниками». Отмечается, что атака по модели реактора «прошла с очень высокой точностью».

20 декабря силы КСИР начали пятидневные военные учения «Великий пророк — 17» на побережье Персидского залива. В маневрах принимали участие сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы КСИР, а также части ополчения «Басидж». Учения проводились в провинциях Хузестан, Бушер и Хормозган. (ТАСС)