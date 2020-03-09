В Индии диагностировали коронавирус у трехлетнего ребенка

Врачи в индийском штате Керала диагностировали коронавирус у трехлетнего ребенка, который вместе с семьей недавно вернулся из Италии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.
Новый случай заражения стал 41-м в Индии. Трое из заболевших выздоровели и выписаны из больницы.
По данным издания, теплосканеры в аэропорту показали, что у прилетевшего в Индию в субботу мальчика жар, после чего его вместе с семьей отправили на карантин, а анализы ребенка на исследование. Полученные в понедельник результаты подтвердили наличие коронавируса у ребенка.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус . ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.
| 2020-03-09T11:32:27+00:00 9 марта 2020, 14:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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