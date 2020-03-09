В Индии диагностировали коронавирус у трехлетнего ребенка

По данным издания, теплосканеры в аэропорту показали, что у прилетевшего в Индию в субботу мальчика жар, после чего его вместе с семьей отправили на карантин, а анализы ребенка на исследование. Полученные в понедельник результаты подтвердили наличие коронавируса у ребенка.