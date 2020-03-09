В Индии диагностировали коронавирус у трехлетнего ребенка

Новый случай заражения стал 41-м в Индии. Трое из заболевших выздоровели и выписаны из больницы.
По данным издания, теплосканеры в аэропорту показали, что у прилетевшего в Индию в субботу мальчика жар, после чего его вместе с семьей отправили на карантин, а анализы ребенка на исследование. Полученные в понедельник результаты подтвердили наличие коронавируса у ребенка.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус . ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.