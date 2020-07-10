В Индии число заболевших COVID-19 приблизилось к 800 тысячам человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 26,5 тысячи и составляет 793 802, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 276 685 человек, выздоровели 495 512 человек (19 135 за сутки), умерли 21 604 (475 за сутки).
В среду сообщалось о 767 296 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 24,8 тысячи), днем ранее – 742 417 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 22,7 тысячи).(РИА Новости)