В Хартуме совершено покушение на премьер-министра Судана

Неизвестные совершили в понедельник покушение на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По информации осведомленных источников в суданской столице, во время проезда кортежа главы правительства под автомобильным мостом сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в припаркованный автомобиль. Политик, по поступающим сведениям, не пострадал.

Абдалла Хамдук возглавил суданское правительство в конце августа прошлого года спустя несколько месяцев после военного переворота в стране и отстранения от власти управлявшего Суданом 30 лет президента Омара аль-Башира.(ТАСС)

| 2020-03-09T16:17:25+00:00 9 марта 2020, 20:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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